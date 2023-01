Théâtre « les traumatisés » Mauléon-Licharre, 20 janvier 2023, Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre.

Théâtre « les traumatisés »

9 rue des frères Barennes Salle d’animation du collectif souletin Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Salle d’animation du collectif souletin 9 rue des frères Barennes

2023-01-20 – 2023-01-20

Salle d’animation du collectif souletin 9 rue des frères Barennes

Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre

10 EUR Brandy et Randy se retrouvent sans électricité et sans Internet dans le meuble bar qu’ils partagent comme logement en attendant des temps meilleurs.

Puisqu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils aiment le plus dans la vie, c’est-à-dire chercher dans Google les titres des films indispensables dont ils ne se souviennent pas, ils se

consacrent à sauver de leurs biographies les grands drames qui auraient dû les traumatiser mais ne l’ont pas fait.

Leur seule et noble intention est de voir la fin de la civilisation technologique morts de rire, mais intacts.

A partir de 12 ans.

Brandy et Randy se retrouvent sans électricité et sans Internet dans le meuble bar qu’ils partagent comme logement en attendant des temps meilleurs.

Puisqu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils aiment le plus dans la vie, c’est-à-dire chercher dans Google les titres des films indispensables dont ils ne se souviennent pas, ils se

consacrent à sauver de leurs biographies les grands drames qui auraient dû les traumatiser mais ne l’ont pas fait.

Leur seule et noble intention est de voir la fin de la civilisation technologique morts de rire, mais intacts.

A partir de 12 ans.

+33 5 59 28 18 67

Maule

Salle d’animation du collectif souletin 9 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2023-01-16 par