THÉÂTRE : LES TONTONS FARCEURS Raon-l’Étape, 8 janvier 2022, Raon-l'Étape.

THÉÂTRE : LES TONTONS FARCEURS Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape

2022-01-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-08 22:30:00 22:30:00 Rue Jules Ferry Halle aux Blés

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape

30 EUR

Comédie écrite et mise en scène par Eric Le Roch, avec Anne Richard, Eric Le Roch et Thierry Beccaro

Jo et Emma vivent ensemble depuis 25 ans et tout semble aller bien ! Jusqu’à ce qu’Emma décide une chose : « Faut que ça change ! »

Et c’est sans compter sur l’aide du voisin et de deux autres protagonistes qui mettront leur grain de sel dans la vie pas si rangée que cela de ce couple.

Une comédie hilarante où les jeux de rôle les plus loufoques s’enchaînent pour tenter de sauver un couple pas si tranquille…

theatre.raon@wanadoo.fr +33 3 29 51 04 02 http://www.cinematheatreraon.net/

ART

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2021-10-28 par