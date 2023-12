L’Euphonie des Coquecigrues Théâtre les Tisserands Lomme, 19 décembre 2023, Lomme.

Savez-vous d’où viennent les Coquecigrues, oiseaux rares et méconnus ?

Beaucoup disent les avoir vues quitter la lune dans un vol complexe et incongru. D’autres les ont vues nicher, invisibles sur les faîtages de nos villes.

Mais aucun ne nous parle de leur chant. Et pourtant.

Margaux Liénard, convaincue de leur venue et de leur talent, compose et écrit au détour d’un rêve, l’Euphonie des Coquecigrues, une combinaison harmonieuse de sons et de chansons entre folk domestiqué et baroque sauvage.

Une oeuvre originale sur mesure pour voix, archets et un Hardanger d’amore, drôle d’oiseau mi-harpe, mi-violon.

Avec

Margaux Liénard : hardanger d’amore, voix

Ariane Cohen-Adad : quinton, voix

Élise Kusmeruck : violon, voix

Clara Fellmann : viole de gambe, voix

Olivier Darques : Régisseur son

Claire Lorthioir : Création Lumière

Pierre-Yves Aplincourt : Décor

Julien Biget : écriture dramaturgique et co-mise en scène

Gildas Pungier : travail de choeur et interprétation

Ce spectacle est co-produit par La Chambre d’eau, La cité de la musique et de la danse de Soissons et soutenu par la DRAC et la Région Hauts de France.

Théâtre les Tisserands 60 rue Victor Hugo Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France https://www.ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/La-culture-a-Lomme/Theatre-Les-Tisserands Ce lieu de vie accueille à la fois des ateliers, des résidences d’artistes mais aussi et surtout des spectacles.

S’y croisent différentes associations et structures municipales : le théâtre d’impro, le Hip Hop, la Chorale La Mi Lomme, le Théâtre Octobre pour son travail de création… ; mais aussi les écoles pour leur spectacle de fin d’année, l’école municipale de musique et de danse implantée dans une large partie du bâtiment, les ateliers théâtre municipaux éveil et adultes ou encore les accueils de loisirs municipaux pour leur centre « Artistique » lors des vacances scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

