THÉÂTRE « LES TÉNORS » Place du Cardinal Luçon Beaupréau-en-Mauges, vendredi 15 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Comédie de Ken Ludwig

La troupe des Tréteaux Jubaudois vous invite à ses représentations théâtrales annuelles.

La pièce « Les Ténors » C’est la première d’Otello de Verdi et on attend un grand ténor italien pour une représentation à guichets fermés. C’est l’effervescence mais rien ne se passera comme prévu.

Le Ténor se trouve dans l’incapacité de chanter et pour ne pas annuler la représentation, le directeur de l’opéra n’a pas de meilleure idée que de pousser son assistant à le remplacer au pied levé

Fous rires garantis et moment de plaisir au programme !

Sans entracte, placement libre

Réservations vivement conseillées :

– Samedi 3 février 2024

de 10h à 12h à la Maison des Loisirs de la Jubaudière

Permanences téléphoniques au au 07 82 29 02 37 :

– Samedi 3 février 2024 de 14h à 16h

– Lundi 5 février 2024 de 9h à 13h

– A partir du mardi 6 février 2024, les mardis et jeudis de 18h à 20h

Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE

Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire



