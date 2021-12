Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Théâtre : Les Tarots ou l’énigme humaine Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Théâtre : Les Tarots ou l’énigme humaine Musée Français de la Carte à Jouer, 19 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Théâtre : Les Tarots ou l’énigme humaine

Musée Français de la Carte à Jouer, le dimanche 19 décembre à 16:00

Fantaisie dramatique imaginée par Robert Bensimon, pour l’Exposition « Tarots enluminés, chefs d’œuvre de la Renaissance italienne », interprétée par Corine THEZIER et Robert BENSIMON. Une pièce autour de la Renaissance Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée Français de la Carte à Jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux