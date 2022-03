Théatre : les Starter’s de retour en mars Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Théatre : les Starter’s de retour en mars Mazières-en-Gâtine, 26 mars 2022, Mazières-en-Gâtine. Théatre : les Starter’s de retour en mars Mazières-en-Gâtine

2022-03-26 – 2022-03-26

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres Mazières-en-Gâtine La troupe de théâtre de Mazières-en-Gâtine a repris ses répétitions avec joie depuis le mois de décembre. Ils répètent actuellement en groupes restreints des sketchs aimés du public pour proposer un best-off des vingt dernières années.

Cinq représentations sont prévues entre le samedi 12 mars et le samedi 26 mars 2022 à la salle socio-Educative de Mazières-en-Gâtine à 20h30 précises.

Tarifs Adultes : 8 € – Enfants de 11 à 15 ans : 4 € – moins de 11 ans : gratuit +33 6 72 02 89 32 La troupe de théâtre de Mazières-en-Gâtine a repris ses répétitions avec joie depuis le mois de décembre. Ils répètent actuellement en groupes restreints des sketchs aimés du public pour proposer un best-off des vingt dernières années.

Cinq représentations sont prévues entre le samedi 12 mars et le samedi 26 mars 2022 à la salle socio-Educative de Mazières-en-Gâtine à 20h30 précises.

+33 6 72 02 89 32

Théâtre

