Théâtre : Les Sisyphes sur les dunes Théâtre des Passerelles Villeneuve-d’Ascq, mardi 9 avril 2024.

Découvrez Les Sisyphes sur les dunes le mardi 9 avril 2024 à 13h30 devant le Théâtre des Passerelles. Gratuit sur réservation.

Les Sisyphes sur les dunes

Pour avoir défié les dieux et souhaité duper la mort, Sisyphe fut condamné à rouler un rocher dans le Tartare jusqu’au sommet d’une colline d’où la pierre redescendrait immanquablement avant d’avoir atteint son but.

Avec le souhait de moderniser ce mythe, la performance exacerbe la notion de bourreau et de victime. Les dieux – ici les sableurs – usent d’un comportement militaire et autoritaire. Les Sisyphes – ici les ramasseurs – accomplissent tout le labeur éreintant suite à la condamnation.

Ces enjeux ancestraux peuvent se retrouver dans notre société actuelle où chacun.e peut devenir Sisyphe ou Dieu pour diverses raisons et sous toute sorte de hiérarchie. Souhaitons- nous être celui qui subit ? Celui qui martyrise ?

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-sisyphes-sur-les-dunes-860969742677

