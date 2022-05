Théâtre : “Les secrets d’un gainage efficace” Marnay, 28 mai 2022, Marnay.

Théâtre : “Les secrets d’un gainage efficace” Marnay

2022-05-28 – 2022-05-28

Marnay Haute-Saône Marnay

La troupe de théâtre “Les Pièces Rapportées” vous invite à la représentation de leur pièce “Les Secrets d’un Gainage Efficace” le samedi 28 mai 2022 à la Salle Anne Frank de Marnay.

Un spectacle libérateur, drôle, réjouissant et osé, qui traite du corps féminin sans tabou et règle leur compte aux diktats et discours périmés sur le sujet.

Infos et réservations : Véronique Knab 06.73.67.46.13.

Lespiecesrapportees25@gmail.com / 06.50.58.86.68.

lespiecesrapportees25@gmail.com

