Cercle égal demi Cercle au Carré – Cie Difé Kako Théâtre Les Salins Martigues, 25 novembre 2023, Martigues.

Cercle égal demi Cercle au Carré – Cie Difé Kako Samedi 25 novembre, 20h00 Théâtre Les Salins Gratuit, sur inscription du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Présentation

Chorégraphie : Chantal Loïal

Chantal Loïal revisite le quadrille ! Cette danse de cour importée au XVIIIème siècle par les colons aux Antilles et en Guyane, qui fut à l’origine des danses créoles.

Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la différence pour créer un langage nouveau ?

Tableau impressionniste, Cercle égal demi Cercle au Carré embarque à son bord douze interprètes de tous âges venant de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, du Cameroun, du Gabon et de l’Hexagone.

Sur ce bateau pris dans la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en friction les multiples cultures. Ainsi, boulangère, quadrille, haute taille et autres danses sociales introduites aux Antilles et en Guyane avec la colonisation, réappropriées par les esclaves, ont rencontré les danses africaines. Par un processus d’adaptation créatif ont émergé ensuite les danses créoles.

Elles viennent aujourd’hui se transformer au contact du hip-hop, du voguing, du ragga, du krump, de la kizumba, du zuèt et inversement.

Le dialogue ainsi établi entre tradition et modernité revisite les danses sociales et les électrise.

Les artistes évoluent dans un univers géométrique au contact des danses urbaines, composant un hymne vivifiant à la créolisation et au métissage artistique.

Au fil de la pièce, dans une urgence et une dynamique puissantes, le cercle se forme et se déforme. Il laisse place à une égalité des figures épurées et des genres dans laquelle se dessine la possibilité d’un « Tout monde » fécond et jubilatoire.

Voir le teaser

Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442073241 »}] [{« data »: {« author »: « Difu00e9 Kako », « cache_age »: 86400, « description »: « Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la diffu00e9rence pour cru00e9er un langage nouveau ?nnTableau impressionniste, Cercle u00e9gal demi Cercle au Carru00e9 embarque u00e0 son bord douze interpru00e8tes de tous u00e2ges venant de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, du Cameroun, du Gabon et de lu2019Hexagone. Sur ce bateau pris dans la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en friction les multiples cultures. Ainsi, boulangu00e8re, quadrille, haute taille et autres danses sociales introduites aux Antilles et en Guyane avec la colonisation, ru00e9appropriu00e9es par les esclaves, ont rencontru00e9 les danses africaines. Par un processus du2019adaptation cru00e9atif ont u00e9mergu00e9 ensuite les danses cru00e9oles. Elles viennent aujourdu2019hui se transformer au contact du hip-hop, du voguing, du ragga, du krump, de la kizumba, du zuu00e8t et inversement. Le dialogue ainsi u00e9tabli entre tradition et modernitu00e9 revisite les danses sociales et les u00e9lectrise dans un univers gu00e9omu00e9trique au contact des danses urbaines, composant un hymne vivifiant u00e0 la cru00e9olisation et au mu00e9tissage artistique.nnAu fil de la piu00e8ce, dans une urgence et une dynamique puissantes, le cercle se forme et se du00e9forme, laissant place u00e0 une u00e9galitu00e9 des figures u00e9puru00e9es et des genres dans laquelle se dessine la possibilitu00e9 du2019un u00abu00a0Tout monde u00bb fu00e9cond et jubilatoire.nnwww.difekako.frnhttps://www.facebook.com/dife.kako/ », « type »: « video », « title »: « Teaser Cercle u00e9gal demi Cercle au Carru00e9 | Cie Difu00e9 Kako », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/C7HKja7N88Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=C7HKja7N88Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCb6XdvVJ_Q4UcsWYuvC1H9A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/C7HKja7N88Q »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00