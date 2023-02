Mes Frères Théâtre Les Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Mes Frères Théâtre Les Salins, 26 janvier 2023, Martigues. Mes Frères Jeudi 26 janvier, 19h00 Théâtre Les Salins

Gratuit sur réservation (nombre de places limité)

Venez découvrir les coulisses du spectacle Mes Frères. Nous vous ferons accéder au décor afin que vous puissiez vous immerger au plus près de cette création théâtrale. Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dans une maison au fond des bois vivent quatre frères bûcherons et leur servante. Obsédés par cette femme et porteurs d’un héritage millénaire de violences et de conquêtes, ils la désirent, la briment, la maltraitent. Mais un jour, le rapport de force s’inverse, et elle prend sa revanche. La mise en scène d’Arthur Nauzyciel met à nu la folie des protagonistes dans une mise en scène spectaculaire. « Un conte résolument féministe. » Patrick Sourd, Les Inrocks.

