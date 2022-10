Atelier Slam ta Fable ! Théâtre Les Salins Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Atelier Slam ta Fable ! Théâtre Les Salins, 24 octobre 2022, Martigues. Atelier Slam ta Fable ! 24 – 26 octobre Théâtre Les Salins

Tarif : 15€ + place de spectacle

La Toussaint aux Salins Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://les-salins.net/autour-des-spectacles »}] Autour du spectacle Les Fables qui s’est joué le 28 décembre, le théâtre des Salins propose de découvrir et choisir une fable de La Fontaine, de créer les paroles d’un rap, d’apprendre à slamer et de filmer toutes les étapes de cet atelier pour réaliser un clip.

Plus d’information en cliquant ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T14:00:00+02:00

2022-10-26T17:00:00+02:00 Elian Bachini

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Théâtre Les Salins Adresse 19 quai Paul Doumer, Martigues Ville Martigues Age minimum 11 Age maximum 17 lieuville Théâtre Les Salins Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre Les Salins Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Atelier Slam ta Fable ! Théâtre Les Salins 2022-10-24 was last modified: by Atelier Slam ta Fable ! Théâtre Les Salins Théâtre Les Salins 24 octobre 2022 Martigues Théâtre Les Salins Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône