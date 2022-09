Le Sacrifice Théâtre Les Salins, 5 octobre 2022, Martigues.

Le Sacrifice Mercredi 5 octobre, 20h30 Théâtre Les Salins

de 8€ à 18€

Dada Masilo aime jouer avec les différents styles, rythmes et techniques qu’elle tire du classique et du contemporain tout en les détournant à sa manière avec les danses traditionnelles africaines. handicap moteur mi

Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dada Masilo est réputée pour ses créations originales inspirées des plus grands ballets classiques. Après le Lac des cygnes, Giselle et Roméo et Juliette, elle envisage le Sacre du printemps comme un écho à la tribu Tswana dont elle est originaire. Cette création est une étude du rythme et une réflexion sur le sens du mot sacrifice pour le peuple Tswana, mise en relief par une scénographie minimaliste mais non moins percutante. Bien plus que la simple histoire d’une jeune femme dansant à mort, Le Sacrifice est une ode aux traditions africaines que Dada Masilo présente aux Salins dans le cadre de sa tournée internationale.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T20:30:00+02:00

2022-10-05T21:30:00+02:00

John Hogg