Théâtre « Les Saints Innocents » par la troupe du Brigadier Espace Culturel Plouharnel, dimanche 31 mars 2024.

A 15h30. La troupe du Brigadier de Plouhinec, sur invitation du TSB, vous présente la pièce » Les Saints innocents » de Sylvie et Florian Moureaud.

L’histoire Philippe Dumontier de retour de voyage d’affaire apprend que son oncle et sa tante arrivent le 28 décembre pour passer avec lui et sa femme les fêtes de fin d’année. Plus accaparé à s’occuper de sa maitresse que de son épouse et de sa famille, il décide de la laisser seule avec eux, prétextant un rendez-vous de toute urgence. Mais une visite surprise va chambouler quelque peu la soirée et ses envies de quitter le nid.. Qui est donc cet invité mystère? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:30:00

fin : 2024-03-31

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

