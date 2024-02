Théâtre Les Rustres Salle Jean Monnet Salies-de-Béarn, dimanche 14 avril 2024.

Théâtre Les Rustres Salle Jean Monnet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

La Compagnie théâtrale du Phénix vous propose Les Rustres de C. Goldoni . C’est une comédie féministe avant l’heure, souvent jouée par la Comédie Française, en costumes, au son des Tarentelles durant le Carnaval de Venise de 1760 ! « A la maison, c’est moi qui commande ! » D’un côté, vous avez les hommes misogynes, autoritaires, obstinés et réactionnaires. Et de l’autre, les femmes soumises mais… rusées. Qui aura le fin mot de l’histoire ? A vous de voir mais on vous attend de pied ferme pour passer un excellent moment ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Salle Jean Monnet 2 Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre Les Rustres Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Béarn des Gaves