THÉÂTRE LES ROMANESQUES Saint-Étienne-de-Montluc, 3 mars 2023, Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc.

THÉÂTRE LES ROMANESQUES

Espace Montluc Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Rue de la Guilletière Espace Montluc

2023-03-03 – 2023-03-03

Rue de la Guilletière Espace Montluc

Saint-Étienne-de-Montluc

Loire-Atlantique

Saint-Étienne-de-Montluc

Les romanesques – Compagnie du carreau de la fenêtre, on voit le monde entier !

Un garçon, une fille, nourris de théâtre et de poésie, se prennent pour Roméo et Juliette. Ils veulent partir du Romanesque, à tout prix. Ca tombe bien, leurs parents se haïssent ; le décor de la pièce qu’ils veulent vivre est donc déjà planté…

C’est avec tendresse et humour qu’Edmond Rostand met en scène deux jeunes naïfs qui confondent le rêve et la réalité, qui sont amoureux de l’amour et non de l’autre.

Tarif prévente 9€ (jusqu’au 24 février) / Tarif sur place : 11€ plein, 9€ réduit

Billets à retirer auprès de la bibliothèque de St Étienne de Montluc

+33 2 40 86 97 35

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc

dernière mise à jour : 2023-01-12 par