Théâtre – Les ritals Obernai, 6 novembre 2021, Obernai.

Théâtre – Les ritals Obernai

2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 21:50:00

Obernai 67210

EUR « Les Ritals » est le premier roman et premier succès littéraire de François Cavanna, il y livre un récit drôle et émouvant de son enfance de petit italien émigré, fils de maçon. Les guinguettes, les bals populaires, « sa Ritalie Nogentaise » comme il l’appelait. Mélange d’humour coup de poing et d’humour tendre, l’écriture de cette brute sentimentale de François Cavanna traverse Bruno Putzulu dont le dialogue avec l’accordéon nous bouleverse en donnant chair à ces gens qui ne sont pas rien mais n’ont rien que leur courage face à l’Histoire, celles des années 30. Bruno Putzulu et Grégory Daltin imprégnés de cet héritage italien, ont imaginé leur spectacle dans cet esprit en donnant à entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de cet éloquent roman autobiographique.

Dès 13 ans.

Adaptation du roman ‘Les Ritals’ de François Cavanna, un récit drôle et émouvant de son enfance de petit italien émigré, par le comédien Bruno Putzulu et l’accordéoniste Grégory Daltin.

+33 3 88 95 68 19

Obernai

