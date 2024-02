THÉÂTRE LES P’TITS VÉLOS LE FUILET Montrevault-sur-Èvre, dimanche 17 mars 2024.

THÉÂTRE LES P’TITS VÉLOS LE FUILET Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Le Fuilet Théâtre représente la pièce de Patrick Hautdecoeur les P’tits vélos

La troupe théâtrale fuiletaise interprétera une pièce de Patrick Hautdecoeur les P’tits vélos .

Une comédie drôle et originale où les acteurs fuiletais s’en donnent à cœur joie dans la dérision et la démesure. Nicolas organise un stage de thérapie de groupe. Les participants vont devoir composer avec les humeurs de chacun et l’arrivée au sein du stage de plusieurs intrus….

Du rire au profit des Restos du Cœur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:50:00

fin : 2024-03-17

LE FUILET 4 rue du Bois Chéri

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire theatrefuilet@gmail.com

L’événement THÉÂTRE LES P’TITS VÉLOS Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2024-02-02 par eSPRIT Pays de la Loire