Bar-le-Duc Meuse Une agence d’architecture, un projet immobilier, une île japonaise désaffectée, un meurtre… Charlotte Lagrange, artiste associée à l’acb, signe un véritable thriller psychologique sur fond de jeux de pouvoir aussi ambigus qu’implacables. On tremble, on palpite, on frissonne de plaisir… Du grand cinéma, mais en vrai, sur le plateau de l’acb!

(spectacle dès 12 ans) > JEUDI, VENEZ EN BUS depuis Commercy : 16h15 Château Stanislas, Commercy / 16h20 Lycée Henri Vogt, Commercy / 16h45 Arrêt Ctm et Leroux, Ligny-en-Barrois / 16h50 Pharmacie, Velaines / 16h55 Tronville-en-Barrois > SAMEDI, CARRÉ Very Important Pioupiou : Assistez au spectacle et laissez-nous vos enfants ! (Dès 5 ans, gratuit sur inscriptions) communication@acb-scenenationale.fr +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ //

