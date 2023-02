Théâtre : Les Petites Géométries – Compagnie Juscomama (île-de-France) La Maison du Théâtre, 5 mars 2023, Brest .

Théâtre : Les Petites Géométries – Compagnie Juscomama (île-de-France)

12 Rue Claude Goasdoué La Maison du Théâtre Brest Finistere La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

2023-03-05 – 2023-03-05

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest

Finistere

Les Petites Géométries allient théâtre d’objets et jeu masqué, et se caractérisent par une inventivité de tous les instants. Un régal destiné aux plus jeunes spectateurs.

Deux personnages ayant leurs têtes emboîtées dans des cubes noirs en ardoise se font face et dessinent, à coups de craie, un univers surréaliste où l’imagination est reine. Grâce à une créativité incroyable, les images de ciel étoilé, d’oiseaux colorés ou de visages aux multiples émotions s’animent et forment peu à peu une histoire. À la fois philosophique, drôle et poétique, ce spectacle, très visuel et truffé d’effets sonores, aborde avec une belle virtuosité le thème des relations humaines et offre une multiplicité de lectures.

Dim. 5 mars à 15h

Dim. 5 mars à 17h

Cette séance affiche complet. Inscrivez-vous sur liste d’attente au 02 98 47 33 42 ! Des places se libèrent régulièrement.

accueil@lamaisondutheatre.com +33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison.htm

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

dernière mise à jour : 2023-02-13 par