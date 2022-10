Théâtre « Les petites enquêtes de Jean-Claude Suco »

2022-11-29 – 2022-11-29 Par la Compagnie CES MESSIEURS SÉRIEUX

« Les petites enquêtes de Jean-Claude Suco » est une série de courtes farces radiophoniques écrites comme des petits reportages d’infos. Hervé Blutsch, l’auteur, joue avec les codes des médias d’information. Ces enquêtes nous font rencontrer des personnalités atypiques toutes en proie avec des problématiques aussi existentielles et dramatiques que grotesques et farfelues. Comme par exemple un groupe de chasseurs repentis en thérapie de groupe ou un Clown qui hérite d’une agence de pompe funèbre. Partant de la comédie et de l’absurde, l’auteur cherche à réinventer la farce contemporaine. Tout public

