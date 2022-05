Théâtre : “Les Pâtissières” Sainte-Adresse, 14 mai 2022, Sainte-Adresse. Théâtre : “Les Pâtissières” Sainte-Adresse

2022-05-14 – 2022-05-14

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse Jean-Marie Piemme et la Compagnie Traitement de textes, vous proposent la pièce de théâtre “Les Pâtissières”. Lili, Minz et Flo, trois sœurs inséparables ont été contraintes de céder à vil prix, à l’expulseur Pintrol, promoteur immobilier de son état, la pâtisserie Charlemagne, temple de la tradition hérité d’un père vénéré. Nos Trois vieilles pies en équilibre sur un fil, reliant le fameux temple à une obscure maison de retraite, vont-elles pouvoir retomber sur leurs pattes ? Mais au fait et si Pintrol avait vraiment fini sa vie au fond de la cuve à pétrin, broyé par les hélices ? Le samedi 14 mai à 20h30, à l’Espace Sarah Bernhardt.

Réservation au 07.64.02.66.63 ou contact@larecre-lh.fr.

Réservation au 07.64.02.66.63 ou contact@larecre-lh.fr.

