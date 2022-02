THÉÂTRE – Les pâtes à l’ail Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

THÉÂTRE – Les pâtes à l’ail Espace Culturel Bernard Dague, 11 mars 2022, Louvres. THÉÂTRE – Les pâtes à l’ail

Espace Culturel Bernard Dague, le vendredi 11 mars à 20:30

Deux amis d’enfance se retrouvent depuis des décennies, au moins une fois par mois pour refaire le monde et le point sur leurs existences. Ils usent pour cela des outils les plus efficaces légués par leur culture italienne : des pâtes à l’ail, une bonne bouteille de vin et un solide sens de l’amitié. Ce soir, l’un des deux va demander à l’autre le plus grand service qu’un homme puisse rendre à un autre : lui éviter la déchéance : une demande si grande qu’elle pourrait détruire cette amitié bâtie sur un socle en béton durant soixante ans.

22€

Deux amis d’enfance se retrouvent depuis des décennies, au moins une fois par mois pour refaire le monde et le point sur leurs existences. Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Culturel Bernard Dague Adresse rue du 8 mai 1945, Louvres Ville Louvres lieuville Espace Culturel Bernard Dague Louvres Departement Val-d'Oise

Espace Culturel Bernard Dague Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

THÉÂTRE – Les pâtes à l’ail Espace Culturel Bernard Dague 2022-03-11 was last modified: by THÉÂTRE – Les pâtes à l’ail Espace Culturel Bernard Dague Espace Culturel Bernard Dague 11 mars 2022 Espace Culturel Bernard Dague Louvres Louvres

Louvres Val-d'Oise