[THÉÂTRE] « Les pas perdus » de Denise Bonale Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[THÉÂTRE] « Les pas perdus » de Denise Bonale Dives-sur-Mer, 12 février 2023, Dives-sur-Mer . [THÉÂTRE] « Les pas perdus » de Denise Bonale Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer Calvados

2023-02-12 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-12 Dives-sur-Mer

Calvados Voici la gare : c’est elle le personnage principal, elle le sait et le fait savoir. Voici la gare : passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, leurs magazines, leurs chats, leurs valises à roulettes, les bandes braillardes, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleur de fumée, les fous qui parlent seuls. Réservation recommandée. aerogondo – Adobe Stock – OTI NCPA

Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer Calvados Ville Dives-sur-Mer lieuville Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

[THÉÂTRE] « Les pas perdus » de Denise Bonale Dives-sur-Mer 2023-02-12 was last modified: by [THÉÂTRE] « Les pas perdus » de Denise Bonale Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 12 février 2023 Calvados Dives-sur-Mer Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer Calvados

Dives-sur-Mer Calvados