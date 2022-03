Théâtre : Les parasites sont parmi nous Plaine-et-Vallées, 11 mars 2022, Plaine-et-Vallées.

Théâtre : Les parasites sont parmi nous Plaine-et-Vallées

2022-03-11 – 2022-03-12

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Cette année, après avoir subi les vicissitudes d’un virus, ce sont des parasites qui viennent perturber le quotidien de la mère Guézet. Victime des intempéries, un car de touristes est bloqué dans un village et le maire propose des hébergements chez les habitants. Un couple de snobs, un grand timide maladroit, une pleurnicheuse, une sans-gêne et même un touriste japonais se voient contraints de loger chez la mère Guézet et sa fille. Conflits et pagaille s’installent. Les réactions inattendues des uns et des autres vont vite créer des situations comiques et des gags à gogo.

Comédie Paysanne en 3 actes d’Yvon TABURET.

Découvrez cette comédie paysanne d’Yvon TABURET, écrite dans un langage très actuel, dans laquelle les situations comiques et les gags se succèdent autour des réactions des uns et des autres lorsque “les parasites sont parmi nous”.

Association Le TRAC

