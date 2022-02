Théâtre : Les Papets Bourdalat, 13 mars 2022, Bourdalat.

Théâtre : Les Papets Bourdalat

2022-03-13 – 2022-03-13

Bourdalat Landes Bourdalat

Lucien gagne au loto !

Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son co-locataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes.

Le « pauvre » Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux « compagnons » arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

©lespapets

Bourdalat

