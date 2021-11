Gilley Gilley Doubs, Gilley Théâtre les pad’panics Gilley Gilley Catégories d’évènement: Doubs

Gilley

Théâtre les pad’panics Gilley, 27 novembre 2021, Gilley. Théâtre les pad’panics Gilley

2021-11-27 – 2021-11-27

Gilley Doubs Gilley A 20h30 le vendredi et samedi, à 15h le dimanche.

Organisé par la troupe de théâtre « Pad’Panics ».

Pièce « Vive les Mariées » par Jérôme Vuittenez. Chez un curé de campagne sans prétentions, 2 jeunes femmes se présentent en vue d’obtenir le mariage. Mais l’Eglise n’est pas prête à consentir à cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’Evêque lui-même s’invitent à la cérémonie.

Se renseigner pour les tarifs auprès de la Mairie de Gilley. +33 3 81 43 32 00 http://www.gilley.fr/ A 20h30 le vendredi et samedi, à 15h le dimanche.

Organisé par la troupe de théâtre « Pad’Panics ».

Pièce « Vive les Mariées » par Jérôme Vuittenez. Chez un curé de campagne sans prétentions, 2 jeunes femmes se présentent en vue d’obtenir le mariage. Mais l’Eglise n’est pas prête à consentir à cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’Evêque lui-même s’invitent à la cérémonie.

Se renseigner pour les tarifs auprès de la Mairie de Gilley. Gilley

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Gilley Autres Lieu Gilley Adresse Ville Gilley lieuville Gilley