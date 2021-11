[THEATRE] Les Ours dans ta Baignoire présentent Catch Impro Centre Paris Anim’Mathis, 11 décembre 2021, Paris.

[THEATRE] Les Ours dans ta Baignoire présentent Catch Impro

Centre Paris Anim’Mathis, le samedi 11 décembre à 19:45

Les Ours dans ta baignoire, troupe d’improvisation théâtrale relance son Catch d’improvisation après quatre ans d’arrêt. De l’impro à haut niveau, survoltée, percutante, sans limites. Venez rire et vibrer devant notre Catch Impro ! 3 équipes… un seul vainqueur. Les Ours dans ta Baignoire accueillent trois grandes équipes pour la 6ème édition du Catch Impro : – La Macédoine (de Caen) – La Balise (de Limoges) – Les Old School (de Seine et Marne) Voici les 4 équipes (avec l’équipe des Ours) qui s’affronteront sans règles, sans pitié pour remporter la victoire et décrocher la ceinture du Catch Impro. Vous assisterez à plusieurs rencontres entre ces équipes dans un rythme effréné. Chaque équipe viendra costumée selon une thématique qui leur est propre, et enchaînera les impros sans temps de réflexion pour enflammer le public du Centre Mathis et repartir victorieux. Nous comptons sur vous pour encourager ces équipes et prendre votre dose de rire pour la semaine ! Tarif : 6€ sur place.

6€ sur place

Les Ours dans ta baignoire, troupe d’improvisation théâtrale relance son Catch d’improvisation après 4 ans d’arrêt.

Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T19:45:00 2021-12-11T21:45:00