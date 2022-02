Théâtre Les Nouveaux Nez 2022 : « L’inauguration de la Salle des Fêtes » Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Vendée

Théâtre Les Nouveaux Nez 2022 : « L’inauguration de la Salle des Fêtes » Salle Aquarelle, 12 mars 2022, L'Herbergement. Théâtre Les Nouveaux Nez 2022 : « L’inauguration de la Salle des Fêtes »

du samedi 12 mars au samedi 26 mars à Salle Aquarelle

Les Nouveaux Nez vous (re)présentent “L’inauguration de la Salle des Fêtes” des Bodin’s. Mise en scène de François DEMURGER. + Première partie de l’école de Théâtre. Samedi 12 et dimanche 13 mars, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars, vendredi 25 et samedi 26 mars 2022, Salle Aquarelle à L’Herbergement. Les vendredis et samedis à 20h30. Les dimanches à 15h. Billetterie sur place, pas de réservation ! Pass sanitaire exigé. Adultes : 8 € / 7-15 ans : 5 € / – 7 ans : gratuit.

Adultes : 8 € / 7-15 ans : 5 € / – 7 ans : gratuit.

Les Nouveaux Nez vous présentent « L’inauguration de la Salle des Fêtes », du 12 au 26 mars 2022, Salle Aquarelle, à L’Herbergement. Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement Vendée

Salle Aquarelle Adresse 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L'Herbergement Vendée

