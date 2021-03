Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Théâtre – Les mystères de Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Théâtre – Les mystères de Dinard, 28 mars 2021-28 mars 2021, Dinard. Théâtre – Les mystères de Dinard 2021-03-28 15:30:00 – 2021-03-28 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine La Compagnie théâtrale « Les Feux de l’Harmattan » propose au public, sur un rythme mensuel, de se réunir pour résoudre une énigme criminelle. La nouvelle version des thés policiers revient pour sa 9ème saison ! Tous les mois de novembre à mars, à 15h30, venez chaque mois résoudre une énigme différente.

Si vous êtes passionnés de policiers, accourez ! Vous assisterez à la reconstitution théâtrale d’événements survenus, quelques heures avant l’heure d’un crime ayant eu lieu à Dinard. Puis vous devrez trouver le coupable parmi les 4 suspects ! Le tout autour d’un goûter offert et avec un cadeau à la clé pour l’enquêteur tiré au sort parmi les bonnes réponses. Tarif unique : 12€

Réservations au Casino de Dinard 02 99 13 30 30 Un dimanche par mois – 15h30 – Casino Barrière Dinard

