Théâtre Les Mizérables Mareau-aux-Prés, samedi 9 mars 2024.

Théâtre Les Mizérables Mareau-aux-Prés Loiret

Revivez toute l’histoire du Paris de 1832 !

La compagnie Krizo Théâtre invite à une (re)découverte de l’œuvre de Victor Hugo dans une formidable version, rencontre explosive de la Commedia dell’Arte et du roman épique.

Sur scène, deux gars, une fille elle, elle lit Les Misérables de Victor Hugo.

Eux, ne sont que peu intéressés.

Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la lecture la demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire de ce conte romantique et romanesque. Quelques accessoires et les voilà plongés au cœur du peuple de 1830. Dans la même veine que Les vies d’Ulysse , le Krizo Théâtre revient au théâtre classique avec Les Mizérables , d’après Victor Hugo. Classique, pas tout à fait le trio nous raconte une histoire fidèle mais bourrée de gags et d’anachronismes en tous genres. EUR.

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Salle polyvalente

Mareau-aux-Prés 45370 Loiret Centre-Val de Loire mairie@mareauauxpres.com

