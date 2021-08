Orpierre Orpierre Hautes-Alpes, Orpierre Théâtre : “Les Misérables” Orpierre Orpierre Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orpierre

Théâtre : "Les Misérables" 2021-08-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-27

Orpierre Hautes-Alpes Orpierre EUR 8 8 Vous connaissez “Les Misérables” de Victor Hugo ? Venez découvrir cette œuvre mythique ou la redécouvrir comme vous ne l’avez jamais vue. Ce spectacle en propose une version décapante à la fois potache et sensible, tout en restant fidèle au roman. animation.orpierroise@gmail.com +33 6 75 53 67 97 dernière mise à jour : 2021-08-20 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

