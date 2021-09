Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Théâtre “Les Misérables” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Théâtre "Les Misérables" 2021-09-11 – 2021-09-11 Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean d'Angély

Niort Deux-Sèvres Roman de Victor Hugo. Avec les Ateliers du Baluchon.

Jean Valjean, forçat échappé du bagne, est bouleversé par sa rencontre avec Fantine. Mourante, celle-ci lui demande de prendre soin de sa Cosette, sa fille confiée aux Thénardier. Elle devient alors sa raison de vivre. Mais, son passé le rattrape et l’inspecteur Javert le traque… Sur réservation : HelloAsso Baluchon Roman de Victor Hugo. Avec les Ateliers du Baluchon.

