THÉÂTRE : LES MIGRANTES

THÉÂTRE : LES MIGRANTES, 26 avril 2022, . THÉÂTRE : LES MIGRANTES

2022-04-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-26 21:00:00 21:00:00 À voir en famille, dès 12 ans.

COMPAGNIE RODÉO D’ÂME (SCHILTIGHEIM).

Interprétation : Claire Audhuy, musique : Alexandrine Guédron. Cette performance donne à entendre, dans un spectacle poétique et documentaire, des témoignages de femmes migrantes, tour à tour touchants, drôles et surprenants. Ces bribes de vie d’Afghanistan, d’Irak, de Bosnie, d’Érythrée sont accompagnées par la musicienne Alexandrine Guédron. Une plongée au cœur de récits bouleversants de femmes qui ont dû quitter leur pays pour se reconstruire ailleurs.

Un échange avec Claire Audhuy autour du spectacle, de la crise migratoire actuelle et des réalités de vie des migrants sera proposé aux classes présentes à la représentation scolaire. Sur réservation auprès l’accueil de la Médiathèque. Suzy Vergez dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville