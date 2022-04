Théâtre : les métamorphoses d’Ovide Meyssac Meyssac Catégorie d’évènement: Meyssac

2022-05-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-07

Meyssac Meyssac 1ère partie : le coeur d’hommes Amistat

2ème partie : les métamorphoses d’Ovide. L’association Meyssac en fête propose un spectacle de théâtre “ô Dieu !”. C’est une soirée en deux parties, par la compagnie Caparl Lot, au profit de Radio Vicomté. 1ère partie : le coeur d’hommes Amistat

2ème partie : les métamorphoses d'Ovide.

