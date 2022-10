Théâtre | Les mangeuses de chocolat Montgobert, 19 novembre 2022, Montgobert.

Théâtre | Les mangeuses de chocolat

Montgobert Aisne

2022-11-19 – 2022-11-20

Montgobert

Aisne

Montgobert

0 0 Dans un singulier groupe de thérapie, trois jeunes femmes, Marielle, Elodie et Liliane, doivent en principe soigner leur dépendance au chocolat. Mais elles refusent l’idée qu’un événement « déclencheur » soit à l’origine de leur « chocolatomanie ». La thérapeute assite impuissante à une véritable mutinerie qui remet son propre rôle en question. Elle finit par se laisser aller à des confidences contraires à toute déontologie… Un texte drôle et impertinent où le rire se mêle au drame… à déguster sans modération ! Spectacle pour adultes et adolescents – Séances à 20h30 le samedi et à 16h le dimanche – Entrée libre – un chapeau circulera à la fin de la représentation. Le nombre de places est limité, pensez à réserver sans tarder.

Dans un singulier groupe de thérapie, trois jeunes femmes, Marielle, Elodie et Liliane, doivent en principe soigner leur dépendance au chocolat. Mais elles refusent l’idée qu’un événement « déclencheur » soit à l’origine de leur « chocolatomanie ». La thérapeute assite impuissante à une véritable mutinerie qui remet son propre rôle en question. Elle finit par se laisser aller à des confidences contraires à toute déontologie… Un texte drôle et impertinent où le rire se mêle au drame… à déguster sans modération ! Spectacle pour adultes et adolescents – Séances à 20h30 le samedi et à 16h le dimanche – Entrée libre – un chapeau circulera à la fin de la représentation. Le nombre de places est limité, pensez à réserver sans tarder.

lepetittheatredemontgobert@gmail.com +33 7 57 84 86 00

Montgobert

dernière mise à jour : 2022-10-10 par