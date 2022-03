Théâtre – LES MAINS SALES de Jean-Paul Sartre Théâtre Douze, 17 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

dimanche

de 15h30 à 17h15

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant

[LA PIÈCE] Hugo, jeune militant d’origine bourgeoise, ne veut plus rédiger d’articles pour le journal du parti révolutionnaire, il veut agir ! Parce qu’Olga, sa protectrice, fait confiance à ce jeune exalté, Louis accepte de lui confier une mission dangereuse : il devra assassiner le secrétaire du Parti, accusé de trahison. Mais Hugo est bientôt tiraillé entre son admiration grandissante pour Hoederer, ennemi intègre et charismatique, sa femme Jessica qui ne le prend jamais au sérieux, ses idéaux, et les ordres du Parti…

Jean-Paul Sartre a la volonté de mettre le public à l’épreuve d’une pièce haletante, où les séquences d’action et de débat s’enchaînent à un rythme intense. La variété des scènes est à la fois ludique pour les spectateurs, amusés par la relation entre Jessica et Hugo notamment mais invite également à la réflexion autour de thèmes comme l’engagement, l’obéissance et la place des femmes en politique.

[LA DISTRIBUTION]

Texte | Jean-Paul Sartre

Mise en scène | Jules Lecointe

Jeu | Bastien Spiteri, Léa Marie-Saint Germain, Maiana Etxeberri, Aïda Hamri, Noé Pflieger et en vidéo Thomas Rousselot et Léo Derumeaux

Scénographie | Pauline Phan

Costumes | Malou Galinou

Conception Décor | Arthur Duvillaret

Conception Vidéo | Barthélémy Fornier de Violet

Crédit Visuel | Camille Talon

Avec le soutien de Actisce Centre Paris Anim’ les Halles, Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, Théâtre Douze, Mairie du 12e arrondissement de Paris, La Ligue de l’enseignement, Pass Culture

Théâtre Douze 6 Avenue Maurice Ravel Paris 75012

Contact : 01 44 75 60 32 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/events/354803433174418/

Art contemporain;Théâtre

Date complète :

2022-03-17T20:30:00+01:00_2022-03-17T22:00:00+01:00;2022-03-18T20:30:00+01:00_2022-03-18T22:00:00+01:00;2022-03-19T20:30:00+01:00_2022-03-19T22:00:00+01:00;2022-03-20T15:30:00+01:00_2022-03-20T17:15:00+01:00;2022-03-24T20:30:00+01:00_2022-03-24T22:00:00+01:00;2022-03-25T20:30:00+01:00_2022-03-25T22:00:00+01:00;2022-03-26T20:30:00+01:00_2022-03-26T22:00:00+01:00;2022-03-27T15:30:00+01:00_2022-03-27T17:15:00+01:00;2022-03-31T20:30:00+01:00_2022-03-31T22:00:00+01:00;2022-04-01T20:30:00+01:00_2022-04-01T22:00:00+01:00;2022-04-02T20:30:00+01:00_2022-04-02T22:00:00+01:00;2022-04-03T15:30:00+01:00_2022-04-03T17:15:00+01:00

Camille Talon