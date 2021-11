Montaigu-Vendée Espace Yprésis Montaigu-Vendée, Vendée THÉÂTRE-LES LOULARTIST’S-2021 Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

**LES LOULARTIST’S** sont heureux de vous présenter à **_L’ESPACE_** **_YPRESIS_** « **PETIT JEU ENTRE AMIS** » de la Compagnie des Singes d’une nuit d’été **&** en première partie, leur pièce » **MACHA et SACHA** ». _Vendredi 8_ _**&**_ _samedi 9 octobre 2021 à 20h30_ _Dimanche 10 octobre 2021 à 15h00_ _Mardi 12, vendredi 15_ _**&**_ _samedi 16 octobre 2021 à 20h30_ **Tarif unique** 10€/personne – gratuit jusqu’à 12 ans **RESERVATIONS** : [[http://lesloulartistes.free.fr](http://lesloulartistes.free.fr)](http://lesloulartistes.free.fr) ou 06 51 00 62 48 LES LOULARTIST’S sont heureux de vous présenter « PETIT JEU ENTRE AMIS » de la Compagnie des Singes d’une nuit d’été & en première partie, leur pièce » MACHA et SACHA ». Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

