Bouches-du-Rhône Spectacle 1 : La chèvre de Monsieur Seguin

Installation, La diligence de Beaucaire, Le secret de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur Seguin, L’Arlésienne, La légende de l’homme à la cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète Mistral.



Spectacle 2 : Les trois messes basses

La mule du Pape, Les deux auberges, Les trois messes basses, L’élixir du révérend père Gaucher, Nostalgie de casernes.



Spectacle 3 : Les étoiles

Le phare des Sanguinaires, l’agonie de « La Sémillante », Les vieux, Le portefeuille de Bixiou, En Camargue (Le départ, La cabane, Le Vaccarès), Les étoiles.



Ecrit par : Alphonse Daudet

Mise en scène : Philippe Caubère

Avec : Philippe Caubère Philippe Caubère joue 19 des lettres d’Alphonse Daudet réparties en trois spectacles d’1h40 environ chacun. Chaque spectacle est une entité indépendante et peut être vu par le spectateur dans l’ordre qui lui convient. Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

