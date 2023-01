THÉATRE – LES JAMBES À SON COU Thionville Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

THÉATRE – LES JAMBES À SON COU Thionville, 27 janvier 2023, Thionville . THÉATRE – LES JAMBES À SON COU 15 route de Manom Site du Théâtre en Bois Thionville Moselle Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom

2023-01-27 14:30:00 – 2023-01-27 15:20:00

Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom

Thionville

Moselle Encore et en corps Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules… Il y en a beaucoup, de ces expressions toutes faites dont nous faisons usage… à tour de bras ! Cela a interpellé l’artiste circassien Jean-Baptiste André qui, avec deux comparses, s’est amusé à prendre ces expressions au pied de la lettre, si l’on ose dire. Un spectacle mêlant jeu sur le langage, cirque, danse et théâtre, que tout le monde applaudira des deux mains ! Dès 7 ans. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/ Nicolas Lelièvre

Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Ville Thionville lieuville Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

THÉATRE – LES JAMBES À SON COU Thionville 2023-01-27 was last modified: by THÉATRE – LES JAMBES À SON COU Thionville Thionville 27 janvier 2023 15 route de Manom site du Théâtre en bois Thionville Moselle Moselle thionville

Thionville Moselle