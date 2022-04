Théâtre “Les Impromptus” Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Théâtre “Les Impromptus” Nogent-sur-Vernisson, 26 août 2022, Nogent-sur-Vernisson. Théâtre “Les Impromptus” Nogent-sur-Vernisson

2022-08-26 20:00:00 – 2022-08-26

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Les impromptus Molière à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière : scènes choisies par la troupe du Théâtre des Vallées et tirées au sort par les spectateurs. Roulotte-Théâtre et costume d’époque vous attendent. Dans le parc du château. Théâtre “Les Impromptus” accueil1.ngv@orange.fr +33 2 38 97 60 53 https://www.nogentsurvernisson.fr/ Les impromptus Molière à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière : scènes choisies par la troupe du Théâtre des Vallées et tirées au sort par les spectateurs. Roulotte-Théâtre et costume d’époque vous attendent. Dans le parc du château. Nogent-sur-Vernisson

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Nogent-sur-Vernisson Adresse Ville Nogent-sur-Vernisson lieuville Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret

Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Théâtre “Les Impromptus” Nogent-sur-Vernisson 2022-08-26 was last modified: by Théâtre “Les Impromptus” Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson 26 août 2022 Loiret Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-Vernisson Loiret