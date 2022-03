Théâtre – “Les hommes préfèrent mentir” La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais La troupe Issue de Secours fait son grand retour sur les planches avec une nouvelle pièce d’Éric Assous. Billetterie : Cultura, centre commercial La Madeleine à Saint-Malo.

Tarifs :

adultes : 10€

enfants de 12 à 18 ans : 5€

