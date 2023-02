Théâtre : les grands chemins, 25 février 2023, Ossès .

Théâtre : les grands chemins

Librairie Menta Ossès Pyrenees-Atlantiques

2023-02-25 – 2023-02-25

Ossès

Pyrenees-Atlantiques

Yohann Villanua que vous aviez pu découvrir pour son spectacle sur Pessoa revient !

« Les grands chemins » est un huis clos et une plongée dans la psyché de deux personnages. L’un, travailleur nomade épris de liberté. L’autre musicien, roublard et doté d’un don pour les jeux de cartes. L’essentiel de cette pièce se joue dans un cabaret isolé du monde, habité par une tenancière douée pour les affaires et une chanteuse de cabaret. Tous les ingrédients pour enchanter une nuit cernée par l’ennui ! Ces grands chemins revisités par Yohann Villanua, comédien épris de l’œuvre de Giono, vous feront voyager dans un grand Sud balayé par des vents de passion. Et découvrir l’un des aspects du fabuleux écrivain Manosquin.

+33 6 30 07 13 80

Librairie Menta

Ossès

