Théâtre Les Grandes Filles par la troupe Les Ronfles Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Dordogne

Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Théâtre Les Grandes Filles par la troupe Les Ronfles Sainte-Foy-la-Grande, 10 mars 2023, Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande. Théâtre Les Grandes Filles par la troupe Les Ronfles 8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Dordogne Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-10

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne Sainte-Foy-la-Grande Printemps, été, automne, hiver… Les saisons passent mais pas l’amitié. Quatre grandes filles aux caractères bien trempés, aussi différentes que complices, égrènent les douze mois de l’année en papotant. Elles parlent du temps qu’il fait. Du monde qui change autour d’elles. De leurs vies passées, qui ne furent pas toujours gaies. Musulmane, juive, catholique ou témoin de Jéhovah, elles

partagent la même bonne humeur, se chamaillent gentiment puis se réconfortent, avec l’envie toujours, de croquer dans la vie tant qu’elle est douce et sucrée.

Durée : 1h35.

Tout public.

Dans le cadre de 8 Mars Journée internationale des droits des Femmes. Printemps, été, automne, hiver… Les saisons passent mais pas l’amitié. Quatre grandes filles aux caractères bien trempés, aussi différentes que complices, égrènent les douze mois de l’année en papotant. Elles parlent du temps qu’il fait. Du monde qui change autour d’elles. De leurs vies passées, qui ne furent pas toujours gaies. Musulmane, juive, catholique ou témoin de Jéhovah, elles

partagent la même bonne humeur, se chamaillent gentiment puis se réconfortent, avec l’envie toujours, de croquer dans la vie tant qu’elle est douce et sucrée.

Durée : 1h35.

Tout public.

Dans le cadre de 8 Mars Journée internationale des droits des Femmes. +33 5 57 46 10 84 Mairie de Sainte-Foy-La-Grande.

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2023-01-18 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Sainte-Foy-la-Grande Dordogne OT du Pays Foyen Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande lieuville Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Departement Dordogne

Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande-ot-du-pays-foyen-sainte-foy-la-grande/

Théâtre Les Grandes Filles par la troupe Les Ronfles Sainte-Foy-la-Grande 2023-03-10 was last modified: by Théâtre Les Grandes Filles par la troupe Les Ronfles Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 10 mars 2023 8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Dordogne Dordogne OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande, Gironde

Sainte-Foy-la-Grande OT du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Dordogne