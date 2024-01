Théâtre : « LES GENS » Théo Théâtre Paris, samedi 27 janvier 2024.

Du samedi 27 janvier 2024 au samedi 27 avril 2024 :

samedi

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif Plein : 25€

Tarif Réduit : 16€

Réservation auprès du théâtre ou sur les sites revendeurs habituels.

Un spectacle drôle et touchant.

Cette comédie hilarante emmenée par deux comédiens à la complicité parfaite nous plonge avec jubilation dans nos petits travers et déboires du quotidien.

À voir absolument !

LES GENS



Enfin un spectacle qui parle de vous !

Avec Paolo Handel et Thomas Lapen.

Tout au long de tranches de vie drôles, absurdes et pourtant tellement quotidiennes, Les Gens porte un regard amusé sur des personnages tantôt attachants, tantôt maladroits, souvent un peu grotesques. Au fil des tableaux et des intermèdes clownesques , ces figures familières se débattent dans leurs interactions sociales et se heurtent à leurs propres insuffisances… pour nous permettre d’en rire et d’exorciser les nôtres !

Durée : 1H20

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 Paris

Contact : https://www.thomas-lapen.com/les-gens https://www.facebook.com/LesGensSpectacle https://www.facebook.com/LesGensSpectacle https://www.billetreduc.com/334047/evt.htm?fbclid=IwAR36XzETg3HCyRWQx1HxRHAG9-QjCeffUvx7nfxz1775i4thKbmqkkCc_HA

Cédric Bérieau LES GENS – Une comédie de Thomas Lapen