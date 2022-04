Théâtre “les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre” Saint-Valery-en-Caux, 28 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Théâtre “les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre” Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

2022-04-28 – 2022-04-28 Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Est-ce qu’au Tilleul, les galets sont plus petits qu’au Havre ? Est-ce que la baignade s’en trouve plus agréable ? Autour de questions un peu bêtes, peuvent s’animer des discussions assez bêtes, entre gens révélant soudain leur part de petite bêtise. C’est plein de drôlerie, quand on y pense. Et on adore. Les artistes havrais Nicolas Chaigneau et Claire Laureau se font un régal de relever ces traits de rien, instants fugitifs, loufoques et incongrus, délicieusement volatils, à ressorts multiples. Rejoints par deux autres interprètes, ils en font le carburant d’un nouveau spectacle, après les années de succès phénoménal des Déclinaisons de la Navarre, pièce qui les révéla.

Danseurs, chorégraphes, ils focalisent leur passion du mouvement sur un théâtre du détail, du minuscule, tout au vif de saisir la situation qui se présente, le personnage qui s’esquisse, le geste qui frémit. Cela, sans rien bouder du frisson de l’improvisation.

Compagnie pjpp

Durée 1h

Public : 10 ans et +

A 20h au rayon vert

Est-ce qu’au Tilleul, les galets sont plus petits qu’au Havre ? Est-ce que la baignade s’en trouve plus agréable ? Autour de questions un peu bêtes, peuvent s’animer des discussions assez bêtes, entre gens révélant soudain leur part de petite bêtise…

+33 2 35 97 25 41 https://www.lrv-saintvaleryencaux.com/events/les-galets-au-tilleul-sont-plus-petits-que-ceux-du-havre-ce-qui-rend-la-baignade-plus-agreable

Est-ce qu’au Tilleul, les galets sont plus petits qu’au Havre ? Est-ce que la baignade s’en trouve plus agréable ? Autour de questions un peu bêtes, peuvent s’animer des discussions assez bêtes, entre gens révélant soudain leur part de petite bêtise. C’est plein de drôlerie, quand on y pense. Et on adore. Les artistes havrais Nicolas Chaigneau et Claire Laureau se font un régal de relever ces traits de rien, instants fugitifs, loufoques et incongrus, délicieusement volatils, à ressorts multiples. Rejoints par deux autres interprètes, ils en font le carburant d’un nouveau spectacle, après les années de succès phénoménal des Déclinaisons de la Navarre, pièce qui les révéla.

Danseurs, chorégraphes, ils focalisent leur passion du mouvement sur un théâtre du détail, du minuscule, tout au vif de saisir la situation qui se présente, le personnage qui s’esquisse, le geste qui frémit. Cela, sans rien bouder du frisson de l’improvisation.

Compagnie pjpp

Durée 1h

Public : 10 ans et +

A 20h au rayon vert

Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-04-23 par