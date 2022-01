Théâtre – Les fugueuses Plérin, 5 février 2022, Plérin.

Théâtre – Les fugueuses Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05 22:00:00 Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor

Le cercle Plaintelais Présente : » FUGUEUSES », une comédie de P Palmade et C Duthuron.

Margot âgée de 40 ans, décide de fuir le domicile familial, fatiguée de ne donner qu’aux autres sans jamais penser à elle.

Au bord d’une nationale avec ses valises, elle va faire la rencontre de Claude, 80ans, qui, elle aussi, a fugué, mais de sa maison de retraite des Glaïeuls, où son fils l’a placée plus ou moins pour s’en débarrasser.

Au fil de la nuit et des rencontres , les deux femmes font connaissance, se racontent leur vie qu’elles fuient sans savoir vraiment ce qu’elles cherchent et encore moins ce qu’elles vont trouver.

Du rythme, de l’humour, des coups bas se succèdent dans cette comédie où le rire naît des situations cocasses et des rôles décalés des deux comédiennes

Au profit de l’association Solidarité Côtes-d’Armor BADINOGO qui vient en aide à l’école de ce village du Burkina Fasso.

cercle.plaintelais@gmail.com

