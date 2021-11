Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Théâtre « Les Fourberies de Scapin » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Théâtre « Les Fourberies de Scapin » Niort, 27 novembre 2021, Niort. Théâtre « Les Fourberies de Scapin » Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean-d’Angély Niort

2021-11-27 – 2021-11-27 Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean-d’Angély

Niort Deux-Sèvres Une pièce de Molière mise en scène par Patrice Massé. Avec les Ateliers du Baluchon. Une version théâtro-comico-musico-bastonnée ! Voir le dossier de presse rattaché pour en savoir plus.

Tout public, à partir de 9 ans. Info : 06 51 21 03 56. Résa en ligne : HELLOASSO Baluchon. Une pièce de Molière mise en scène par Patrice Massé. Avec les Ateliers du Baluchon. Une version théâtro-comico-musico-bastonnée ! Voir le dossier de presse rattaché pour en savoir plus.

Tout public, à partir de 9 ans. Info : 06 51 21 03 56. Résa en ligne : HELLOASSO Baluchon. +33 6 51 21 03 56 Une pièce de Molière mise en scène par Patrice Massé. Avec les Ateliers du Baluchon. Une version théâtro-comico-musico-bastonnée ! Voir le dossier de presse rattaché pour en savoir plus.

Tout public, à partir de 9 ans. Info : 06 51 21 03 56. Résa en ligne : HELLOASSO Baluchon. La troupe du Baluchon

Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean-d’Angély Niort

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean-d'Angély Ville Niort lieuville Petit théâtre Jean-Richard 202 avenue Saint-Jean-d'Angély Niort