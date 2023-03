THÉÂTRE – LES FILLES DE SIMONE Salle des fêtes Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse

THÉÂTRE – LES FILLES DE SIMONE Salle des fêtes, 13 mai 2023, Bar-le-Duc . THÉÂTRE – LES FILLES DE SIMONE 12 Rue Lapique Salle des fêtes Bar-le-Duc Meuse Salle des fêtes 12 Rue Lapique

2023-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-13 22:30:00 22:30:00

Salle des fêtes 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc

Meuse En partenariat avec ESSOR BA BURKINA, la compagnie INCOGNITO présente une pièce : « les filles de Simone », un spectacle qui raconte l’évolution de la condition féminine des années 1950 à nos jours, au travers de 4 lignée de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille ! Tout cela avec humour et chanson.

Petite restauration et vente d’artisanat burkinabé. +33 6 24 86 23 03 http://www.compagnie-incognito.com/ compagnie INCOGNITO

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse Salle des fêtes 12 Rue Lapique Ville Bar-le-Duc Departement Meuse Lieu Ville Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc /

THÉÂTRE – LES FILLES DE SIMONE Salle des fêtes 2023-05-13 was last modified: by THÉÂTRE – LES FILLES DE SIMONE Salle des fêtes Bar-le-Duc 13 mai 2023 12 Rue Lapique - Salle des fêtes Bar-le-Duc Meuse Meuse Salle des fêtes Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse