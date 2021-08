[Théâtre] Les filles aux mains jaunes Saint-Nicolas-d’Aliermont, 18 septembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

[Théâtre] Les filles aux mains jaunes 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18 Espace des 4 vents / Rue des Bruyères

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement. On les appelle les filles aux mains jaunes car la manipulation quotidienne des substances explosives colore leurs mains et leurs cheveux. A l’usine, soumises à des conditions de travail infernales, empoisonnées par cette poudre jaune qui ne part plus à la toilette, payées deux fois moins que les hommes, elles rencontrent leur destin d’ouvrières.

1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d'armement. On les appelle les filles aux mains jaunes car la manipulation quotidienne des substances explosives colore leurs mains et leurs cheveux. A l'usine, soumises à des conditions de travail infernales, empoisonnées par cette poudre jaune qui ne part plus à la toilette, payées deux fois moins que les hommes, elles rencontrent leur destin d'ouvrières.

