THÉÂTRE « Les fiancés de Loches » de Georges Feydeau avec « Baladins de la Ria » (Troupe de Théâtre amateur de Belz 56).

Deux frères et un sœur montés de Loches à la capitale pour chercher à se marier se trouvent par erreur dans une agence de placement pour gens de maison, croyant être dans une agence matrimoniale. Placés chez un docteur, directeur d’un centre d’hydrothérapie pour névrosés, ils sont convaincus que le docteur et sa famille sont leur prétendants… Quiproquos en cascades, personnages ridicules, jeux de mots rythment cette comédie.

Lieu Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 rue du Tumulus à Carnac.

Tarifs 9 € et 6 € pour les adhérents Art et Culture.

Billetterie mercredi 3 avril de 10h30 à 12h30 dans le Hall Terraqué et 45 minutes avant la représentation.

Salle limitée à 100 places.

Réservation conseillée Toute réservation non réglée 15 minutes avant la séance sera remise en vente.

Tel 06 80 10 61 08

Mail carnac.artetculture@gmail.com

Site www.artetculture-carnac.com .

Début : 2024-04-06 20:30:00

Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus

Carnac 56340 Morbihan Bretagne

